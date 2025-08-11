jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Кандидат в президенты Колумбии скончался в результате покушения: в него стрелял подросток

      Опубликовано:

      Кандидат в президенты Колумбии МигельУрибе
      Мигель Урибе. Фото: x.com/GabyLob

      Раненый два месяца назад кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе скончался в больнице, информацию подтвердила его жена, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times.

      Мигель Урибе, колумбийский сенатор и кандидат в президенты, был ранен в голову два месяца назад на предвыборном мероприятии. Как сообщила его жена, мужчина все же скончался в больнице.

      Урибе провел девять недель в больнице, перенеся несколько операций. Но недавно в больнице объявили об ухудшении состояния мужчины и о кровоизлиянии в мозг. Его супруга Мария Клаудия Таразона обратилась к покойному мужу, пообещав позаботиться об их детях.

      "Ты всегда будешь любовью всей моей жизни. Жди меня, когда я выполню обещание, данное нашим детям, я приду за тобой, и у нас появится второй шанс", - сказано в посте вдовы.

      По данным издания, власти арестовали четырех человек, включая 14-летнего мальчика - стрелка, но мотив преступления пока не раскрывается. Прокуратура предъявила всем четверым обвинения в покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия.

      Также сообщается, что для многих колумбийцев смерть Урибе стала травмирующим напоминанием о неспокойном прошлом страны. Дело в том, что мать самого Урибе - Диана Турбай, известная журналистка, была убита в 1991 году, после того, как ее похитил наркокартель.

      Напомним, 7 июня в Мигеля Арубо выстрелили ​​в столице страны - Боготе. Полиция заявила, что задержан 15-летний юноша, который был вооружен пистолетом Glock, когда его арестовали.

      Мигель Арубо - 39-летний представитель правоцентристской партии, крупнейшей оппозиционной партии в Колумбии, заявлял о своем намерении баллотироваться на выборах в следующем году.

      В мае текущего года кандидат на пост мэра города Тексистепек Есения Лару Гутьеррес была убита во время одного из предвыборных мероприятий, которое транслировали в прямом эфире в Сети.

      Около года назад Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос, который намеревался стать мэром города Коюка-де-Бенитес в Мексике, был застрелен на встрече с избирателями.

      Несколько лет назад на резиденцию экс-президента Гаити Жовенеля Моиза напали неизвестные. Глава государства получил смертельное ранение. В тот же день были задержаны предполагаемые убийцы. Вскоре выяснилось, что подозрения в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза пали на бывших военных из Колумбии.

