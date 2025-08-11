"Единственный сын в семье": с погибшим при крушении вертолета простились в Казахстане
Сегодня родные и близкие простились с Бахтияром Ержигитовым из села Шалдай Щербактинского района, который погиб в результате падения военного вертолета, передает NUR.KZ.
О прощании сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что когда над озером Сорбулак военный вертолет перестал выходить на связь, многие до последнего надеялись и верили в благополучный исход. Но судьба распорядилась иначе.
"Бахтияр - единственный сын в семье, с юности посвятил себя службе Родине. После военного училища в Актобе и института им.Талгата Бегельдинова он служил в Семее, затем в Жетыгене, пройдя путь от бортинженера до майора. Ему было всего 32 года.
От имени всех жителей Павлодарской области выражаю искренние соболезнования супруге Раушан, детям Ахмаду и Айлин, родителям Саниолле Ержигитовичу и Айман Задашевне.
Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить Бахтияра как мужественного и преданного сынa своей страны", - написал Асаин Байханов.
Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.
Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. На борту действительно находились три члена экипажа.
26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжались круглосуточно.
В настоящее время найдены два тела.
