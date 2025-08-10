Поиски пропавшего вертолета в Алматинской области: найдено второе тело

В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета в Алматинской области обнаружено и поднято на поверхность второе тело, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - сообщили в ведомстве.

Здесь же напомнили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружили части упавшего военного воздушного судна и тело человека.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.

Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжаются круглосуточно. К операциям дополнительно привлекли силы и средства еще пяти воинских частей.

4 августа сообщалось, что поисково-спасательные работы ведут уже свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.

