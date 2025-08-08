Пожар в пятиэтажном доме в Алматы: жителей спускали с помощью автолестницы (видео)

В Алатауском районе Алматы в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание. Спасатели эвакуировали 25 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что дом, в одной из квартир которого начался пожар, находится в микрорайоне Зередли. Произошло горение мебели и личных вещей на площади 15 кв. м.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали 15 человек по лестничному маршу.

"С помощью автолестницы были спасены 8 человек, включая 4 детей. Еще 4 человека были выведены по задымленному лестничному маршу с использованием спасательных колпаков", - пояснили в МЧС.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, днями ранее в Петропавловске произошел пожар в многоквартирном жилом доме - спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе одного ребенка.

В конце прошлого месяца в одном из сел в Жамбылской области в частном доме произошел пожар. Во время тушения спасатели предотвратили возможный взрыв газовых баллонов.

Также в июле в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.