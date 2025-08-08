Пожар в пятиэтажном доме в Алматы: жителей спускали с помощью автолестницы (видео)
Опубликовано:
В Алатауском районе Алматы в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание. Спасатели эвакуировали 25 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что дом, в одной из квартир которого начался пожар, находится в микрорайоне Зередли. Произошло горение мебели и личных вещей на площади 15 кв. м.
Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали 15 человек по лестничному маршу.
"С помощью автолестницы были спасены 8 человек, включая 4 детей. Еще 4 человека были выведены по задымленному лестничному маршу с использованием спасательных колпаков", - пояснили в МЧС.
Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, днями ранее в Петропавловске произошел пожар в многоквартирном жилом доме - спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе одного ребенка.
В конце прошлого месяца в одном из сел в Жамбылской области в частном доме произошел пожар. Во время тушения спасатели предотвратили возможный взрыв газовых баллонов.
Также в июле в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.
