Три пассажирских поезда приостановили движение в Казахстане из-за ДТП около Шымкента (видео)

На переезде Кызылсай - Шымкент произошло столкновение автомобиля с тепловозом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Сообщается, что ДТП повлияло на график движения поездов.

По данным пресс-службы АО "НК "КТЖ", сегодня в 04:30 на железнодорожном переезде перегона Кызылсай - Шымкент произошло столкновение автомобиля грузовика HOWO с маневровым тепловозом.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом. Жертв нет, водитель доставлен в больницу", - сообщили в КТЖ.

При этом, ДТП повлияло на график движения: временно было приостановлено движение сразу трех пассажирских поездов. Как заявили в компании, движение сейчас полностью восстановлено.

"Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью", - обратились к водителям в КТЖ.

Недавно стало известно об инциденте в Жамбылской области, где машинисту чудом удалось предотвратить столкновение на переезде.

В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

До этого на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП. В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области. А в марте на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.

