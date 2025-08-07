"Ничего не видно, все покрыто илом": Минобороны о поисках упавшего в озеро вертолета

На брифинге в правительстве рассказали о том, как идут поиски упавшего военного вертолета - обломки были найдены возле озера Сорбулак, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев напомнил, что сообщение о пропаже вертолета поступило от Минобороны 25 июля, поиски начались с помощью вертолетов - обследовалось озеро-накопитель Сорбулак.

"На снимках, полученных от "Казкосмоса", были видны следы, похожие на разлив горюче-смазочных материалов. Недалеко от водохранилища Сорбулак были обнаружены несколько фрагментов вертолета. После этого был создан штаб, начались активные поисковые работы.

К сожалению, прошло более 10 дней. Мы обследовали примерно 50% территории Сорбулака. Все поисковые работы проходят под руководством Министерства обороны", - заявил он.

В МЧС добавили, что видимость в водоеме плохая.

"Мы предоставили свои силы и ресурсы. Сейчас поиски ведутся с рассвета до заката. Глубина воды в Сорбулаке достигает от 5 до 25 метров. Дно - болотистое. Даже на глубине одного метра ничего не видно - все покрыто илом", - добавил вице-министр.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.

Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжаются круглосуточно. К операциям дополнительно привлекли силы и средства еще пяти воинских частей.

4 августа сообщалось, что поисково-спасательные работы ведут уже свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.

