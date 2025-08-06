Мужчину с огнестрельным ранением в голову нашли на мусорном полигоне на севере Казахстана
Опубликовано:
На территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову, полиция завела дело, передает NUR.KZ.
По данным издания Qazaqstan Media, на мусорном полигоне около Петропавловска нашли раненого в голову мужчину. По данным издания, пуля прошла в окологлазочной области, а сам мужчина находится в больнице.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области, где информацию подтвердили.
"На территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске произошло происшествие, в результате которого телесные повреждения получил 23-летний мужчина. По данному факту полицией начато досудебное расследование.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в ЗКО жертву нападения били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор слишком мягким.
В Астане на территории военной авиационной базы военнослужащий получил огнестрельное ранение. Причиной стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.
Также потасовку устроили мужчины на улице в Алматы, она попала на видео. Как установили полицейские, конфликт произошел на почве словесной перепалки.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2272740-muzhchinu-s-ognestrelnym-raneniem-v-golovu-nashli-na-musornom-poligone-na-severe-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах