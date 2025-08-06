Мужчину с огнестрельным ранением в голову нашли на мусорном полигоне на севере Казахстана

На территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову, полиция завела дело, передает NUR.KZ.

По данным издания Qazaqstan Media, на мусорном полигоне около Петропавловска нашли раненого в голову мужчину. По данным издания, пуля прошла в окологлазочной области, а сам мужчина находится в больнице.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области, где информацию подтвердили.

"На территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске произошло происшествие, в результате которого телесные повреждения получил 23-летний мужчина. По данному факту полицией начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

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