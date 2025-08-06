Многоквартирный дом загорелся в Петропавловске: жителей пришлось эвакуировать
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В Петропавловске произошел пожар в многоквартирном жилом доме, спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе одного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным спасателей, в Петропавловске в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире на 1-ом этаже.
"На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасателями по лестничному маршу были эвакуированы 8 человек, в том числе 1 ребенок. Пожар ликвидирован", - отметили в министерстве.
Сообщается, что пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
В конце прошлого месяца в Жамбылской области произошел пожар в частном доме, пожарные спасли пожилую женщину, а также вынесли из огня газовые баллоны, предотвратив взрыв.
Также в июле в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2272461-mnogokvartirnyy-dom-zagorelsya-v-petropavlovske-zhiteley-prishlos-evakuirovat/
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