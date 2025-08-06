Двух человек ударило молнией в области Жетісу: один из них погиб

В области Жетісу молнией ударило двух человек, один из которых скончался на месте происшествия. Полиция назначила экспертизы, сообщает МИА "Казинформ".

По данным издания, мужчина 1970 года рождения скончался на месте происшествия. Второй пострадавший, 1975 года рождения, получил легкие травмы и после медицинского осмотра был отпущен домой.

По данному факту начато досудебное расследование по причине гибели человека от удара молнии.

Как не пострадать во время грозы

На официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.

Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:

во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле - это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;

во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;

при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик - потенциальные цели удара.

Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант - усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

В начале июня в Акмолинской области мужчина и ребенок погибли от удара молнией. В полиции подтвердили информацию об их смерти.

А в августе прошлого года в Актобе мужчину тоже убило молнией. Как рассказали его коллеги, после ужина он вышел во двор, где его ударило молнией. Спасти его медикам не удалось.

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