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      Есть ли разрушения после землетрясения на юге Казахстана, рассказали в МЧС

      Опубликовано:

      Алматинская область
      Алматинская область. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

      Спасателями после землетрясения обследованы русла рек, гидротехнических сооружений, селеопасных участков, а также объекты жизнеобеспечения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      По данным ведомства, специалистами "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

      "Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

      По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

      Также не поступало сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка, по данным МЧС, стабильная. 

      Что делать при землетрясении

      В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

      1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
      2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
      3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
      4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
      5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
      6. Отключите воду, газ, электричество.
      7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
      8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
      9. Будьте готовы к повторным толчкам.
      10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

      Отметим, сегодня в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Толчки ощутили жители районов и городов Жамбылской и Туркестанской областей.

      Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

      До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

      Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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