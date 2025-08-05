Есть ли разрушения после землетрясения на юге Казахстана, рассказали в МЧС

Спасателями после землетрясения обследованы русла рек, гидротехнических сооружений, селеопасных участков, а также объекты жизнеобеспечения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, специалистами "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

"Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Также не поступало сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка, по данным МЧС, стабильная.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Отметим, сегодня в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Толчки ощутили жители районов и городов Жамбылской и Туркестанской областей.

Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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