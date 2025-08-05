Есть ли разрушения после землетрясения на юге Казахстана, рассказали в МЧС
Опубликовано:
Спасателями после землетрясения обследованы русла рек, гидротехнических сооружений, селеопасных участков, а также объекты жизнеобеспечения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, специалистами "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.
"Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
Также не поступало сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка, по данным МЧС, стабильная.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Отметим, сегодня в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Толчки ощутили жители районов и городов Жамбылской и Туркестанской областей.
Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.
До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.
Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2272383-est-li-razrusheniya-posle-zemletryaseniya-na-yuge-kazahstana-rasskazali-v-mchs/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах