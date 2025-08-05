Пожар разгорелся на молочном комбинате в Уральске (видео)
Опубликовано:
В Уральске на территории молочного комбината, расположенного по улице Айталиева, произошел пожар. Спасатели работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили о пожаре на предприятии.
"На месте спасатели работают по повышенному рангу. Ведены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в МЧС.
По первоначальной версии, загорелось одноэтажное отдельно стоящее здание для копчения продуктов. Позже в ведомстве пояснили, что произошло возгорание кровли двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией, во втором - оборудование для производства мороженого.
"Общая предварительная площадь пожара составила около 3000 кв.м. Тушение осложнялось сильным ветром", - добавили спасатели.
Пожар локализован. По предварительной информации, сведений о пострадавших на 112 не поступало.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно
Ранее сообщалось, что техногенный пожар произошел на территории по производству продуктов питания из птицы в селе Туймебай Алматинской области. Было известно об одном погибшем.
До этого в Астане случился пожар на территории полигона твердых бытовых отходов района Байконыр. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. О пострадавших не сообщается.
Также в Актобе на территории ТОО произошел пожар - горели два грузовика и автомобильные покрышки. Пожарные потушили пламя.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2272311-pozhar-razgorelsya-na-molochnom-kombinate-v-uralske-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах