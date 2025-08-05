Пожар разгорелся на молочном комбинате в Уральске (видео)

В Уральске на территории молочного комбината, расположенного по улице Айталиева, произошел пожар. Спасатели работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили о пожаре на предприятии.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу. Ведены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в МЧС.

По первоначальной версии, загорелось одноэтажное отдельно стоящее здание для копчения продуктов. Позже в ведомстве пояснили, что произошло возгорание кровли двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией, во втором - оборудование для производства мороженого.

"Общая предварительная площадь пожара составила около 3000 кв.м. Тушение осложнялось сильным ветром", - добавили спасатели.

Пожар локализован. По предварительной информации, сведений о пострадавших на 112 не поступало.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно

Ранее сообщалось, что техногенный пожар произошел на территории по производству продуктов питания из птицы в селе Туймебай Алматинской области. Было известно об одном погибшем.

До этого в Астане случился пожар на территории полигона твердых бытовых отходов района Байконыр. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. О пострадавших не сообщается.

Также в Актобе на территории ТОО произошел пожар - горели два грузовика и автомобильные покрышки. Пожарные потушили пламя.

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