"Выбросила детей и выпрыгнула": соседи семьи из Павлодара рассказали новые подробности трагедии

Соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем выпрыгнула сама, рассказали новые подробности трагедии, сообщает сайт телеканала KTK.

Соседка женщины Венера Исмаилова рассказала, что о произошедшем ей рассказал сын. По словам соседки, женщина, которая якобы совершила данный поступок, живет на третьем этаже. но поднялась с детьми на пятый.

"Сын зашел и мне сказал, что: "Этого мальчика, с которым я играю, друга моего… Мама выбросила детей с пятого этажа и сама выпала". Детей забрали, а ее МЧС приехали забрать. Они живут, вообще говорят, на третьем этаже. Ну, как сын мне сказал, по его словам. Она поднялась в подъезд на пятый этаж и оттуда скинула", - рассказала Исмалова.

Также соседи говорят, что семья вполне благополучная. Мать с детьми, отец часто на работе. Все трое упали на козырек подъезда, возможно, это их и спасло.

Источник: KTK

Напомним, накануне в управлении здравоохранения сообщили, что в "скорую" вызов поступил от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

На место по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи. Доезд бригад составил 6 минут. Двоих детей в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

Позже в ДП Павлодарской области прокомментировали трагедию, в результате которой пострадали женщина и дет, возбуждены уголовные дела. Один из мальчиков находился в состоянии клинической смерти.

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