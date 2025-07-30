Военный вертолет пропал в Казахстане: опубликованы кадры с фрагментами судна

Министр обороны Казахстана, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов лично ознакомился с ходом работ по поиску пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, командующий военно-воздушными силами, генерал-майор авиации Аскар Избасов проинформировал главу оборонного ведомства о ходе поисковых работ в озере Сорбулак, где природные и техногенные особенности требуют высокой технической оснащенности и четкой координации действий всех участников операции.

"Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращаются ни днем, ни ночью", - доложил командующий ВВС.

Там же в районе поиска генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с родственниками пропавших пилотов. Он выразил им поддержку и заверил, что операция продолжается в круглосуточном режиме, задействованы все возможные ресурсы, и военные делают все возможное, чтобы найти своих товарищей.

"Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобиться. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем все возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят", - сказал министр обороны.

Медет Ержігіт, старший брат командира экипажа вертолета Уйсенбаева Нуржигита, рассказал, что с утра до глубокой ночи родные пилотов находятся на месте поиска, где развернут оперативный штаб. Они в составе поисковой группы облетали озеро Сорбулак, убедились, что с воздуха нет следов вертолета.

Также Министерство обороны опубликовало кадры, на которых можно увидеть обломки пропавшего военного вертолета.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. Происшествие подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны.

Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжаются круглосуточно.

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