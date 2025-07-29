Авария на "КазАзот" в Мангистауской области: скончался один пострадавший

Один из работников химического предприятия АО "КазАзот", где 18 июля в результате технической аварии пострадали четыре человека, скончался в больнице, сообщает Lada.kz.

Как сообщает издание, сначала информация о смерти мужчины поступила от неофициального источника. Позже в Департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области подтвердили, что 28 июля пострадавший скончался.

"Мужчина 1968 года рождения, проживавший в Мунайлинском районе и работавший машинистом крана, скончался. По факту происшествия создана комиссия, которая проведет расследование произошедшего", - сообщили в инспекции труда.

Напомним, 18 июля в Актау на предприятии АО "КазАзот" произошел несчастный случай. В компании прокомментировали, что в результате ЧП пострадали несколько сотрудников. Однако, какое конкретно случилось происшествие, не сообщили.

Позже в акимате Мангистауской области рассказали, что на месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги.

Также сообщалось, что работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов. Поэтому по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Нарушение правил охраны труда".

Сегодня также сообщалось, что техногенный пожар произошел на территории по производству продуктов питания из птицы в селе Туймебай Алматинской области. Известно об одном погибшем.

До этого в СКО восемь человек пострадали из-за воспламенения и взрыва накопителей на предприятии, а также горения газовоза в Тайыншинском районе.

Также в Мангистауской области произошел выброс метана на нефтяной скважине - видео распространялось в социальных сетях. Информацию прокомментировали в региональном департаменте экологии.

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