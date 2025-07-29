Мужчина открыл огонь в небоскребе на Манхэттене: в США сообщили о гибели пяти человек

В небоскребе в центре Нью-Йорка мужчина открыл огонь внутри нескольких офисов в одном из небоскребов. Погибли как минимум пять человек, в том числе полицейский, передает NUR.KZ.

По информации Fox News, пять человек погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке. Среди погибших была женщина-полицейский.

Сообщается, что стрелок открыл шквал огня внутри офисного здания в центре Манхэттена, где размещаются инвестиционная компания Blackstone, а также штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL).

"Кадры видеонаблюдения запечатлели стрелявшего в солнцезащитных очках и с предметом, похожим на винтовку, снаружи здания. Вооруженный винтовкой преступник сначала открыл огонь в вестибюле здания, после он поднялся на другой этаж и расстрелял людей там, а затем поднялся на 33-й этаж и застрелился сам", - пишет издание.

Во время хаоса люди в здании прятались на разных этажах, на кухне и в туалетах.

Как позже сообщило издание New York Post, стрелком оказался 27-летний мужчина, которого источники опознали как Шейна Тамару.

Источники также сообщили изданию, что число жертв, скорее всего, увеличится. Сейчас власти проводят обыск в высотном здании после произошедшего хаоса.

Накануне мы писали, что в столице Таиланда на одном из продуктовых рынков были убиты 6 человек, среди которых четверо - охранники магазина. Стрелявший покончил с собой.

Также в этом месяце в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в районе местного аэропорта и в баптисткой церкви. Есть погибшие.

Кроме того, в университете во Флориде, США, неизвестный открыл стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека. Еще пятеро попали в больницу с ранениями.

До этого в одной из больниц города Трой в американском штате Мичиган неизвестный открыл стрельбу, ранен как минимум один человек. На момент публикации стрелок все еще не был задержан.

Также в марте стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне - сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине.

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