Потерявшему родителей и брата при взрыве дома мужчине подарили квартиру в Талдыкоргане
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В области Жетісу вручили ключи от двухкомнатной квартиры жителю Талдыкоргана Ернуру Жукену, который потерял нескольких членов семьи в результате взрыва газа, передает NUR.KZ.
Как сообщается на сайте акимата области Жетісу, ключи от двухкомнатной квартиры Жукену вручили замакима региона Асет Канагатов и руководитель ОФ "Жетісу - қолдау" Рустем Байтуманов.
"Старший сын семьи, пострадавшей в результате трагедии - взрыва газа, произошедшей в конце прошлого года в областном центре, ранее уже поднимал вопрос жилья на приеме у акима области Бейбита Исабаева.
Как отметил Асет Канагатов, выдать квартиру из государственного фонда не представлялось возможным, поскольку он не состоял в очереди. Тогда было принято решение обратиться к спонсорам", - сказано в сообщении.
По словам Асета Канагатова, благодаря фонду была приобретена и отремонтирована двухкомнатная квартира в Талдыкоргане.
"Мы постарались, чтобы она находилась рядом со школой, так как сейчас на попечении Ернура находится младшая сестра школьного возраста. Пусть теперь здесь будет только благополучие и спокойствие", - подчеркнул Асет Канагатов.
Отметим, ранее местный журналист Сандугаш Дуйсенова рассказала, что в результате пожара Ернур Жукен потерял родителей, а спустя некоторое время в больнице скончался его младший брат.
Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане в результате хлопка газа обрушился этаж в частном доме и произошел пожар.
А в марте этого года в Талдыкоргане в результате взрыва газового оборудования в авто произошло разрушение дома. Один человек был ранен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269824-poteryavshemu-roditeley-i-brata-pri-vzryve-doma-muzhchine-podarili-kvartiru-v-taldykorgane/
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