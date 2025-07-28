Потерявшему родителей и брата при взрыве дома мужчине подарили квартиру в Талдыкоргане

В области Жетісу вручили ключи от двухкомнатной квартиры жителю Талдыкоргана Ернуру Жукену, который потерял нескольких членов семьи в результате взрыва газа, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте акимата области Жетісу, ключи от двухкомнатной квартиры Жукену вручили замакима региона Асет Канагатов и руководитель ОФ "Жетісу - қолдау" Рустем Байтуманов.

"Старший сын семьи, пострадавшей в результате трагедии - взрыва газа, произошедшей в конце прошлого года в областном центре, ранее уже поднимал вопрос жилья на приеме у акима области Бейбита Исабаева.

Как отметил Асет Канагатов, выдать квартиру из государственного фонда не представлялось возможным, поскольку он не состоял в очереди. Тогда было принято решение обратиться к спонсорам", - сказано в сообщении.

По словам Асета Канагатова, благодаря фонду была приобретена и отремонтирована двухкомнатная квартира в Талдыкоргане.

"Мы постарались, чтобы она находилась рядом со школой, так как сейчас на попечении Ернура находится младшая сестра школьного возраста. Пусть теперь здесь будет только благополучие и спокойствие", - подчеркнул Асет Канагатов.

Отметим, ранее местный журналист Сандугаш Дуйсенова рассказала, что в результате пожара Ернур Жукен потерял родителей, а спустя некоторое время в больнице скончался его младший брат.

Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане в результате хлопка газа обрушился этаж в частном доме и произошел пожар.

А в марте этого года в Талдыкоргане в результате взрыва газового оборудования в авто произошло разрушение дома. Один человек был ранен.

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