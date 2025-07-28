Шесть человек были расстреляны на популярном рынке продуктов в столице Таиланда
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В столице Таиланда на одном из продуктовых рынков были убиты 6 человек, среди которых четверо - охранники магазина. Стрелявший покончил с собой.
По информации Hindustantimes, сегодня в Таиланде в результате массовой стрельбы погибли по меньшей мере 6 человек. Четверо из погибших были опознаны как охранники на популярном рынке свежих продуктов в Бангкоке.
Как пишет Times of India, после стрельбы подозреваемый покончил с собой. Сообщается, что полиция пока еще выясняет мотивы стрелка. Власти города также работают над установлением личности стрелка и любых возможных связей с продолжающимися пограничными столкновениями между Таиландом и Камбоджей.
"Рынок, известный своими свежими продуктами и близким расположением к популярному рынку выходного дня Чатучак, является популярным местом в столице Таиланда.
Массовые расстрелы не редкость в Таиланде, где законы о контроле над оружием соблюдаются слабо, а огнестрельное оружие относительно доступно", - пишет издание.
Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. СМИ сообщали, что после произошедшего власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
Отмечается, что территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая. Тогда в перестрелке на спорном участке погиб камбоджийский военнослужащий. Стороны обвиняли друг друга в начале перестрелки, однако до четверга 24 июля воздерживались от военной эскалации конфликта.
Вскоре министр здравоохранения Таиланда заявил о гибели 11 гражданских из-за ударов Камбоджи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269659-shest-chelovek-byli-rasstrelyany-na-populyarnom-rynke-produktov-v-stolice-tailanda/
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