Шесть человек были расстреляны на популярном рынке продуктов в столице Таиланда

В столице Таиланда на одном из продуктовых рынков были убиты 6 человек, среди которых четверо - охранники магазина. Стрелявший покончил с собой.

По информации Hindustantimes, сегодня в Таиланде в результате массовой стрельбы погибли по меньшей мере 6 человек. Четверо из погибших были опознаны как охранники на популярном рынке свежих продуктов в Бангкоке.

Как пишет Times of India, после стрельбы подозреваемый покончил с собой. Сообщается, что полиция пока еще выясняет мотивы стрелка. Власти города также работают над установлением личности стрелка и любых возможных связей с продолжающимися пограничными столкновениями между Таиландом и Камбоджей.

"Рынок, известный своими свежими продуктами и близким расположением к популярному рынку выходного дня Чатучак, является популярным местом в столице Таиланда.

Массовые расстрелы не редкость в Таиланде, где законы о контроле над оружием соблюдаются слабо, а огнестрельное оружие относительно доступно", - пишет издание.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. СМИ сообщали, что после произошедшего власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.

Отмечается, что территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая. Тогда в перестрелке на спорном участке погиб камбоджийский военнослужащий. Стороны обвиняли друг друга в начале перестрелки, однако до четверга 24 июля воздерживались от военной эскалации конфликта.

Вскоре министр здравоохранения Таиланда заявил о гибели 11 гражданских из-за ударов Камбоджи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.