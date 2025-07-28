Торговый центр горел ночью в Караганде (видео)

В Караганде минувшей ночью случился серьезный пожар в торгово-развлекательном центре. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в МЧС, пожар случился на третьем этаже ТРЦ, в отделе по продаже детской одежды и игрушек.

"Оперативно прибывшие спасатели не допустив распространения огня на другие бутики, в кратчайшее время ликвидировали пожар на площади 130 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до прибытия пожарных администрация центра организовала эвакуацию посетителей и персонала - здание покинули около 250 человек.

"Тушение осложнялось высокой температурой и сильным задымлением. Также наличием высокой пожарной нагрузки, в виде детской одежды, обуви и игрушек", - добавили в МЧС.

Всего с огнем боролись 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сейчас устанавливается причина пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на прошлой неделе пожар случился в одном из двухэтажных ТЦ в Алматы - загорелись бутики на втором этаже. ЧП обошлось без пострадавших.

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