Пожар в горах Алматы: жители эвакуировались, к тушению привлечен вертолет (видео)

В Алматы объявлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. На неделе уже дважды трава горела в горах Алматы, и сегодня начался новый пожар в Аксайском ущелье, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, спасатели МЧС ликвидируют загорание сухостоя в Аксайском ущелье.

Возгорание произошло в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.

Жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. На данный момент угроза распространения огня на жилые дома и прилегающие территории снята.

К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники Государственного национального природного парка. Всего задействовано более 150 человек и 20 единиц техники.

Тушение осложнено сложным рельефом местности и погодными условиями, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Дополнительно к тушению привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас" МЧС РК.

В 16:36 пожар локализован. Предварительная площадь пожара 5 гектар.

Добавим, сегодня в ДЧС Алматы сообщили об установлении 5 класса чрезвычайной пожарной опасности - в условиях сильной жары даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.

Напомним, ранее в пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

До этого в ту же пятницу разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района. К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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