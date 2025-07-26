Вертолет задействовали для тушения пожара в области Жетісу (видео)
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Пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетісу - спасатели задействовали вертолет для тушения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как пояснили в ведомстве, произошло возгорание сухой травы в горной местности.
К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства.
Также для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащённый водосливным устройством.
Тушение осложняется труднодоступной горной местностью, добавили в ведомстве.
"Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера разгорелся крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.
К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.
Общая площадь пожара - около 8 гектаров.
Также в горах Алматы разгорелся еще один пожар - горит сухая трава на склоне горы Кенсай-1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269194-vertolet-zadeystvovali-dlya-tusheniya-pozhara-v-oblasti-zhet-su/
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