Вертолет задействовали для тушения пожара в области Жетісу (видео)

Пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетісу - спасатели задействовали вертолет для тушения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как пояснили в ведомстве, произошло возгорание сухой травы в горной местности.

К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства.

Также для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащённый водосливным устройством.

Тушение осложняется труднодоступной горной местностью, добавили в ведомстве.

"Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера разгорелся крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.

К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.

Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

Также в горах Алматы разгорелся еще один пожар - горит сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.