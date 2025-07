Крыша школы рухнула в Индии: есть погибшие

Сегодня, 25 июня, в одной из школ северо-западного индийского штата Раджастхан произошло обрушение крыши. По предварительным данным, четверо детей погибли.

Как сообщает агентство ANI, крыша рухнула в здании начальной школы. По информации полиции, в результате трагедии погибли по меньшей мере четыре ребенка.

"В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы", - сообщил местный полицейский Амит Кумар.

ТАСС пишет, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Спасательные работы продолжаются.

VIDEO | Jhalawar, Rajasthan: Roof of Piplodi Primary School collapses, several children feared trapped. Rescue operations underway.#RajasthanNews #Jhalawar



