Крыша школы рухнула в Индии: есть погибшие

Сегодня, 25 июня, в одной из школ северо-западного индийского штата Раджастхан произошло обрушение крыши. По предварительным данным, четверо детей погибли.

Как сообщает агентство ANI, крыша рухнула в здании начальной школы. По информации полиции, в результате трагедии погибли по меньшей мере четыре ребенка.

"В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы", - сообщил местный полицейский Амит Кумар.

ТАСС пишет, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Спасательные работы продолжаются.

VIDEO | Jhalawar, Rajasthan: Roof of Piplodi Primary School collapses, several children feared trapped. Rescue operations underway.#RajasthanNews #Jhalawar



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/K0STKQwP0A — Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2025

Напомним, 23 июля в селе Курык Мангистауской области произошло обрушение кровли в актовом зале в здании школы-гимназии. Инцидент попал на видео. Данная школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Проектная мощность учреждения составляет 1200 учеников. Позже сообщалось, что по данному факту начато досудебное расследование.

А в апреле в Доминиканской Республике крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась, когда заведение было полно людей. Сначала сообщалось о 79 погибших. Позже писали, что при обрушении крыши погибли свыше 220 человек.

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