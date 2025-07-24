Крушение самолета в России: командир воздушного судна окончил институт в Актобе

СМИ публикуют новые подробности о крушении самолета авиакомпании "Ангара" в России. Сообщается, что командир воздушного судна обучался в Казахстане, в институте Актобе

По информации Telegram-канала Mash, командиром разбившегося сегодня в России самолета Ан-24 был Вячеслав Логвинов. По данным сетевого издания, он окончил военный институт Сил воздушной обороны имени Т.Бегельдинова в Актобе.

Данную информацию подтверждают и другие издания России, в том числе Telegram-канал Shot.

Между тем, в Росавиации спустя некоторое время после трагедии заявили, что на борту самолета находились не 49 человек, как изначально сообщалось, а 48 (из них 6 членов экипажа).

Как позже стало известно Telegram-каналу 112, ошибка была допущена из-за того, что в самолет чудом не села пассажирка Марина Авелян. Она некоторое время числилась в списке пассажиров, пока сама не сообщила, что не находилась в самолете.

"Марине Авалян решила полететь позже из-за недомогания маленькой внучки. О том, что самолет рухнул, узнала из новостей. Женщина в шоке из-за осознания того, насколько близко была смерть", - сказано в публикации.

Как сообщает ТАСС, потерпевший крушение самолет Ан-24, был произведен почти 50 лет назад.

"Самолет был изготовлен в 1976 году на киевском авиационном заводе "Авиант". В том же году он совершил первый полет. В 2021 году сертификат летной годности борта был продлен до 2036 года", - сказал собеседник агентства.

По данным 112, в декабре 2018 года именно этот самолет при рулении в аэропорту Бодайбо практически лишился крыла, когда зацепил мачту освещения.

"В 2021 году борту продлили сертификат летной годности и запустили по плановым маршрутам "Ангары". По предварительной информации, перед вылетом самолет был обслужен и технически исправен", - сообщает издание.

Также агентство ТАСС показало офис авиакомпании, который расположен в небольшом одноэтажном здании.

Как сообщает РБК, авиакомпания "Ангара" выполняет рейсы между городами восточной части Сибири - Иркутской, Амурской областей, Якутии, Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края. Помимо вертолетов, в ее флот входят самолеты Ан-24 и Ан-26.

Напомним, сегодня в Амурской области Российской Федерации потерпел крушение пассажирский самолет. Вскоре были обнаружены обломки самолета сообщалось, что выживших нет.

Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности. Специалисты назвали предварительную версию о причине трагедии - ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

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