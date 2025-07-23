Легкомоторный самолет упал на оживленную трассу в Италии (видео)

В Италии на дорогу с оживленным автомобильным движением рухнул легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на местное СМИ, сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии. Это произошло 22 июля.

"Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", - пишет издание.

Сообщается, что самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившаяся в самолете пара - мужчина 75 лет и женщина 60 лет - погибла на месте.

Пока о причинах падения самолета ничего не сообщается.

Напомним, недавно в столице Бангладеш учебный самолет упал на территории кампуса школы и колледжа. По предварительной информации, погибли не менее 19 человек. Власти страны объявили 22 июля однодневный траур.

До этого небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

Ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

В июне недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. Позже сообщалось, что самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей.

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