Легкомоторный самолет упал на оживленную трассу в Италии (видео)
Опубликовано:
В Италии на дорогу с оживленным автомобильным движением рухнул легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает издание, ссылаясь на местное СМИ, сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии. Это произошло 22 июля.
"Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", - пишет издание.
Сообщается, что самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившаяся в самолете пара - мужчина 75 лет и женщина 60 лет - погибла на месте.
Пока о причинах падения самолета ничего не сообщается.
Напомним, недавно в столице Бангладеш учебный самолет упал на территории кампуса школы и колледжа. По предварительной информации, погибли не менее 19 человек. Власти страны объявили 22 июля однодневный траур.
До этого небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.
Ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.
В июне недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. Позже сообщалось, что самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268219-legkomotornyy-samolet-upal-na-ozhivlennuyu-trassu-v-italii-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах