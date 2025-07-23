Жилой дом и хозпостройки загорелись в Алматы (видео)

В Турксибском районе Алматы загорелась хозпостройка, затем огонь перебросился на частный жилой дом. Пожарные работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Instagram-аккаунте Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что 23 июля в 15:20 силы и средства ведомства в количестве 32 человек личного состава и 8 единиц техники выехали к месту возгорания по улице Стальского.

"По прибытии установлено горение открытым пламенем хозпостройки с переходом на частный жилой дом и хозпостройки соседнего дома на общей площади 200 кв.м. Незамедлительно введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что пожар был локализован меньше чем за полчаса с момента прибытия. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, вчера вечером в Астане разгорелся пожар в трехэтажном здании в районе Алматы по улице Аскара Токпанова. Для тушения пожара были поданы несколько водяных стволов. Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу.

До этого в Жамбылской области произошел пожар в частном доме, пожарные спасли пожилую женщину, а также вынесли из огня газовые баллоны, предотвратив взрыв.

Ранее в Алматы тушили крупный пожар на одном из складов. Тушение осложнялось горючей загрузкой на территории склада.

Также в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.

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