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    Происшествия

      Пожар разгорелся в одном из районов Астаны (видео)

      Опубликовано:

      Пожар в Астане
      Пожар в Астане. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

      Сегодня, вечером 22 июля, в Астане разгорелся пожар в трехэтажном здании в районе Алматы по улице Аскара Токпанова, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание в трехэтажном здании в районе Алматы по улице Аскара Токпанова.

      На месте пожара создан штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на 112 не поступала.

      Отмечается, что по прибытию пожарных расчетов происходило открытое горение. Пожар имел развившуюся форму.

      Для тушения пожара поданы несколько водяных стволов. Принимаются меры для локализации пожара. Сотрудники МЧС работают по повышенному рангу.

      Отмечается, что ввиду развившегося пожара тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и пожарной нагрузкой.

      В Сети также появляются видео с места событий.

      Добавим, также в Жамбылской области произошел пожар в частном доме, пожарные спасли пожилую женщину, а также вынесли из огня газовые баллоны, предотвратив взрыв.

      Ранее в Алматы тушили крупный пожар на одном из складов. Тушение осложнялось горючей загрузкой на территории склада.

      Также в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.

      В воскресенье, 20 июля, в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.

      Правила поведения при пожаре

      На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

      Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

      • адрес пожара или возгорания;
      • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
      • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
      • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
      • свою фамилию и телефон.

      Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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