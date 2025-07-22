Прорыв теплосети повредил восемь автомобилей в Экибастузе (видео)

В Экибастузе во время испытаний тепловых сетей произошло повреждение трубопровода, отчего поднялось дорожное полотно. Пострадали 8 припаркованных автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает акимат Экибастуза, сегодня ТОО "Экибастузские тепловые сети" проводились плановые гидравлические испытания тепловых сетей высоким давлением.

"В ходе испытаний на тепломагистрали ТМ-11, в районе магазина "УАК", произошло повреждение трубопровода диаметром 530 мм. В результате на месте прохождения сетей поднялось дорожное полотно, что привело повреждению припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадали 8 автомобилей", - говорится в публикации.

Жертв и пострадавших среди населения нет. Объекты предпринимательства и здания не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители отдела ЖКХ и аварийная бригада ТОО "Экибастузские тепловые сети". Ведутся восстановительные работы.

Владельцам пострадавшего имущества необходимо обратиться в ТОО "Экибастузские тепловые сети" по адресу Кунаева 105А, телефон 8 (7187) 280-958. Для приема заявлений по возмещению ущерба необходимо иметь заключение независимой оценки ущерба, резюмирует акимат.

Добавим, видео последствий ЧП публикует местный Instagram-аккаунт.

Напомним, ранее в июне в Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей. Видео с "фонтаном" в Сети опубликовали очевидцы.

До этого теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами.

Похожий случай произошел в конце 2024 года в Алматы - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

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