Подробности ЧП на "КазАзот" раскрыли в акимате Мангистауской области

В акимате Мангистауской области рассказали о количестве и состоянии пострадавших на производственном объекте АО "КазАзот", а также назвали возможную причину случившегося, передает NUR.KZ.

На официальном сайте акимата Мангистауской области сообщили, что техническая авария произошла 18 июля около 14:47.

На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные - в травматологическое.

"Для оказания помощи пострадавшим привлечены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущие специалисты ожоговой медицины. На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем руководства области", - написала пресс-служба областного акимата.

Также сообщается, что по данным Департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов.

"Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Нарушение правил охраны труда", - добавили в акимате.

Отметим, согласно статье 156 УК РК Нарушение правил охраны труда нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровья, наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, вчера, 18 июля, в Актау на предприятии АО "КазАзот" произошел несчастный случай, в результате которого пострадало несколько человек. В компании прокомментировали, что на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадали несколько сотрудников. Однако, какое конкретно случилось ЧП, не сообщили.

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