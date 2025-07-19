Несколько человек пострадали на одном из предприятий в Актау
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Вчера, 18 июля, в Актау на предприятии АО "КазАзот" произошел несчастный случай, в результате которого пострадало несколько человек, передает Lada.kz.
Как пишет издание, вчера у жителей Актау вызвала обеспокоенность спецтехника экстренных служб, которая двигалась в сторону АО "КазАзота".
В компании прокомментировали, что на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадали несколько сотрудников. Однако, какое конкретно случилось ЧП, не сообщили.
"Мы выражаем искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим, а также их близким. С первых часов происшествия компания предприняла все возможные меры для оказания помощи. По нашей инициативе к лечению были привлечены главный реаниматолог страны и профильный специалист по термическим ожогам.
Все медицинские расходы полностью покрываются за счет предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьями пострадавших и сделаем все необходимое для их скорейшего и полного восстановления до возвращения к трудовой деятельности", - рассказали в АО "КазАзот".
Отмечается, что компания незамедлительно уведомила государственные надзорные органы о происшествии. В настоящий момент проводится официальное расследование.
"В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РК, проведение опросов свидетелей и любых параллельных расследований строго запрещено без согласия председателя комиссии. В этой связи до завершения всех проверок детали инцидента не подлежат разглашению. Компания оказывает полное содействие уполномоченным органам и действует строго в рамках законодательства", - подчеркнули в компании.
О результатах расследования и дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.
Напомним, недавно в СКО восемь человек пострадали из-за воспламенения и взрыва накопителей на предприятии, а также горения газовоза в Тайыншинском районе.
До этого в Мангистауской области произошел выброс метана на нефтяной скважине - видео распространялось в социальных сетях. Информацию прокомментировали в региональном департаменте экологии.
А в мае на территории комбикормового завода в Алматинской области произошел взрыв мучной пыли с последующим возгоранием. Позже завод "АзияАгроФуд" официально подтвердил гибель всех четырех пострадавших сотрудников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266725-neskolko-chelovek-postradali-na-odnom-iz-predpriyatiy-v-aktau/
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