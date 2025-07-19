Пожар вспыхнул в девятиэтажке в Семее (видео)

В Семее произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Tеlegram-канале МЧС сообщили, что возгорание произошло в девятиэтажном доме по улице Шакарима.

"Оперативно прибывшие пожарные по лестничному маршу из верхних этажей эвакуировали пять жителей и ликвидировали пожар на площади 55 кв. м", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, вчера в Астане случился пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка "Big Шанхай". Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось. Позже сообщалось, что распространения огня на близлежащие здания не было допущено.

Также в Актобе в садоводческом кооперативе "Сарбаз" произошел пожар, в результате которого загорелась кровля гаража и частного жилого дома на общей площади 90 кв. м.

До этого в Алматы по улице Кали Надырова вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме - в кратчайшие сроки угроза распространения огня была снята. Пострадавших нет.

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