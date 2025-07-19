Пожар вспыхнул в девятиэтажке в Семее (видео)
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В Семее произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Tеlegram-канале МЧС сообщили, что возгорание произошло в девятиэтажном доме по улице Шакарима.
"Оперативно прибывшие пожарные по лестничному маршу из верхних этажей эвакуировали пять жителей и ликвидировали пожар на площади 55 кв. м", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, вчера в Астане случился пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка "Big Шанхай". Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось. Позже сообщалось, что распространения огня на близлежащие здания не было допущено.
Также в Актобе в садоводческом кооперативе "Сарбаз" произошел пожар, в результате которого загорелась кровля гаража и частного жилого дома на общей площади 90 кв. м.
До этого в Алматы по улице Кали Надырова вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме - в кратчайшие сроки угроза распространения огня была снята. Пострадавших нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266695-pozhar-vspyhnul-v-devyatietazhke-v-semee-video/
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