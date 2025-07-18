Крупный пожар на рынке в Астане: пострадали ли близлежащие здания, рассказали в МЧС (фото)

Тушить крупный пожар на рынке в Астане мешала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в МЧС, пожар полностью ликвидирован на площади более 30 тыс. квадратов. Причина устанавливается.

"Тушения пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой.

Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания", - рассказали в МЧС.

Сообщается, что также не было допущено распространения огня на близлежащие здания.

Напомним, в Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка "Big Шанхай". Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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