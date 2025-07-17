"Нарушали все правила": жители обвинили компанию в халатности после взрыва газопровода в Алматы

После взрыва газопровода в Алматы, жители близлежащих домов рассказали, что уже неоднократно высказывали недовольство работой подрядчиков, сообщает 31 канал.

Жители близлежащих домов рассказали, что запомнят день, когда произошел взрыв, надолго.

"Только пришла с больницы и грохот такой. Аж подпрыгнул дом. Мы выбежали, думали авария. А оказывается это. Смотрю там мужчине плохо было с машины, она перевернулась", - поделилась Татьяна Файзулина.

По словам жителей, причиной произошедшего могла стать халатность газовиков, так как несколько месяцев люди высказывали недовольство их работой.

"Мы с ними ругались несколько месяцев. Потому что они нарушали все правила. Мы даже с акимата района, городского всех приглашали и предупреждали заранее, что сколько нарушений. Они пока меняли, сделали 3 аварии, не относящиеся к газу. Они нам пробили ливневку. Они нам пробили отопление. А это было в отопительный сезон, когда школа №69 подключена и все дома остались", - заявила жительница города Екатерина Железина.

Газовики ответили, что никаких утечек не произошло, а обвинения в свой адрес пока никак не комментируют.

"В ней газа не было. Этот трубопровод вновь построенный. Он еще не подключен к системе. Тут проводили силами подрядной организации работы по опрессовке. В связи с этим, был выход воздушной смеси", - прокомментировал начальник отдела алматинского филиала АО "QazaqGazAimaq" Айбек Касымов.

О выплате компенсации пострадавшему водителю авто и его пассажиру в компании пока также не говорят.

Напомним, накануне в Алматы произошел взрыв газопровода, в результате чего пострадали два человека, перевернулся автомобиль, были повреждены дерево и дорога. Фото и видео с места происшествия появились в Сети.

Пострадавшие в результате взрыва газопровода жители Алматы получили ушибы мягких тканей - об этом рассказали в управлении общественного здравоохранения города.

Позже в газовой компании сообщили, что специалисты проводили соединение ранее построенных, но еще не введенных в эксплуатацию участков в единую плеть. Реконструкция выполнялась в связи с высоким износом старого газопровода, введённого в эксплуатацию в 1972 году. Во время срезки технологической заглушки произошел разрыв трубы, поэтому случился выход воздушной смеси.

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