"Нарушали все правила": жители обвинили компанию в халатности после взрыва газопровода в Алматы
Опубликовано:
После взрыва газопровода в Алматы, жители близлежащих домов рассказали, что уже неоднократно высказывали недовольство работой подрядчиков, сообщает 31 канал.
Жители близлежащих домов рассказали, что запомнят день, когда произошел взрыв, надолго.
"Только пришла с больницы и грохот такой. Аж подпрыгнул дом. Мы выбежали, думали авария. А оказывается это. Смотрю там мужчине плохо было с машины, она перевернулась", - поделилась Татьяна Файзулина.
По словам жителей, причиной произошедшего могла стать халатность газовиков, так как несколько месяцев люди высказывали недовольство их работой.
"Мы с ними ругались несколько месяцев. Потому что они нарушали все правила. Мы даже с акимата района, городского всех приглашали и предупреждали заранее, что сколько нарушений. Они пока меняли, сделали 3 аварии, не относящиеся к газу. Они нам пробили ливневку. Они нам пробили отопление. А это было в отопительный сезон, когда школа №69 подключена и все дома остались", - заявила жительница города Екатерина Железина.
Газовики ответили, что никаких утечек не произошло, а обвинения в свой адрес пока никак не комментируют.
"В ней газа не было. Этот трубопровод вновь построенный. Он еще не подключен к системе. Тут проводили силами подрядной организации работы по опрессовке. В связи с этим, был выход воздушной смеси", - прокомментировал начальник отдела алматинского филиала АО "QazaqGazAimaq" Айбек Касымов.
О выплате компенсации пострадавшему водителю авто и его пассажиру в компании пока также не говорят.
Напомним, накануне в Алматы произошел взрыв газопровода, в результате чего пострадали два человека, перевернулся автомобиль, были повреждены дерево и дорога. Фото и видео с места происшествия появились в Сети.
Пострадавшие в результате взрыва газопровода жители Алматы получили ушибы мягких тканей - об этом рассказали в управлении общественного здравоохранения города.
Позже в газовой компании сообщили, что специалисты проводили соединение ранее построенных, но еще не введенных в эксплуатацию участков в единую плеть. Реконструкция выполнялась в связи с высоким износом старого газопровода, введённого в эксплуатацию в 1972 году. Во время срезки технологической заглушки произошел разрыв трубы, поэтому случился выход воздушной смеси.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2265948-narushali-vse-pravila-zhiteli-obvinili-kompaniyu-v-halatnosti-posle-vzryva-gazoprovoda-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах