Взрыв газа в Алматы: названа возможная причина произошедшего
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АО "QazaqGaz Aimaq" сообщило подробности сегодняшнего происшествия - 16 июля в Алматы произошел взрыв газопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.
Сообщается, что в Бостандыкском районе при проведении работ по реконструкции подземного газопровода среднего давления произошел локальный технологический инцидент.
"Работы выполняла подрядная организация ТОО «СантехКомплектГрупп», обладающая опытом в сфере строительства и реконструкции газовой инфраструктуры. Специалисты проводили соединение ранее построенных, но еще не введённых в эксплуатацию участков в единую плеть. Реконструкция выполнялась в связи с высоким износом старого газопровода, введённого в эксплуатацию в 1972 году", - заявили в компании.
Сообщается, что во время срезки технологической заглушки произошел разрыв трубы, в результате чего случился выход воздушной смеси.
"Зафиксированы повреждения дорожного покрытия, нескольких автомобилей и одного дерева. Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей – им оказана медицинская помощь. Благодаря оперативным действиям специалистов газовой службы, газоснабжение для населения не прекращалось. Жертв нет",- добавили в компании.
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм, заявили в компании.
"Безопасность жителей для нас – безусловный приоритет. Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы АО "QazaqGaz Aimaq" держим ситуацию под контролем. Мы рядом с людьми", - заявил директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.
Напомним, сегодня в Алматы произошел взрыв газопровода, в результате чего пострадали два человека, перевернулся автомобиль, были повреждены дерево и дорога. Фото и видео с места происшествия появились в Сети.
Пострадавшие в результате взрыва газопровода жители Алматы получили ушибы мягких тканей - об этом рассказали в управлении общественного здравоохранения города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2265882-vzryv-gaza-v-almaty-nazvana-vozmozhnaya-prichina-proizoshedshego/
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