Двухэтажное здание загорелось в Алматы

В Алматы по улице Кали Надырова произошел пожар в двухэтажном жилом доме - на месте работают спасатели, угроза распространения огня снята, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Наурызбайском районе Алматы. Сейчас на месте работают 36 сотрудников департамента. В тушении задействованы 11 единиц техники.

Сообщается, что угроза распространения огня снята.

В 21:52 пожар, по данным ведомства, ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Накануне сообщалось, что в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.