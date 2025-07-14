Двухэтажное здание загорелось в Алматы
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В Алматы по улице Кали Надырова произошел пожар в двухэтажном жилом доме - на месте работают спасатели, угроза распространения огня снята, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Наурызбайском районе Алматы. Сейчас на месте работают 36 сотрудников департамента. В тушении задействованы 11 единиц техники.
Сообщается, что угроза распространения огня снята.
В 21:52 пожар, по данным ведомства, ликвидирован.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Накануне сообщалось, что в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2265087-dvuhetazhnoe-zdanie-zagorelos-v-almaty/
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