Авто загорелось в паркинге ЖК в Актобе: эвакуировано около 50 человек (видео)

В паркинге многоэтажного жилого дома в Актобе загорелся автомобиль, были эвакуированы жильцы данного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Актобе по ул.Бокенбай батыра в паркинге пятиэтажного жилого дома произошло загорание легкового автомобиля.

"Оперативно прибывшие пожарные с верхних этажей спасли 9 и эвакуировали 40 человек. Также спасатели провели дымоудоление. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что сейчас устанавливается причина пожара.

Напомним, в сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Годом ранее на парковке в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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