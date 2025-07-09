Видео землетрясения на юге Казахстана появилось в Сети
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В соцсетях публикуют кадры, как утверждается, момента землетрясения в Жамбылской области. В частности, из села Кулан, где ощущались толчки в 6 баллов, передает NUR.KZ.
В Сети распространяют видео, на котором был запечатлен момент землетрясения.
Напомним, 8 июля в 14 часов 30 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана, в 334 км на юго-запад от Алматы. В Жамбылской области в селе Кулан землетрясение ощущалось в 6 баллов, в Мерке - в 5 баллов, в Шу, Сарыкемере, Толе би, Таразе - в 3 балла, а также в шести селах - в 2 балла.
Позже стало известно, что создан оперштаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 8 (7172) 55-96-21, ДЧС Жамбылской области - 8 (7262) 51-41-67.
Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Затем в МЧС сообщили, что проведено обследование наиболее опасных участков. Крупных повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Также обследованы дороги республиканского значения в Меркенском районе и районе Турара Рыскулова. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Поводов для паники нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2263545-video-zemletryaseniya-na-yuge-kazahstana-poyavilos-v-seti/
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