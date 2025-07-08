Землетрясение до 6 баллов на юге Казахстана: в МЧС рассказали об обстановке
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В МЧС распространили оперативную информацию по обстановке в Жамбылской области, где почувствовали землетрясение до 6 баллов, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах.
Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами.
Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", - обратились в ведомстве.
Напомним, сегодня в 14 часов 30 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана, в 334 км на юго-запад от Алматы. В Жамбылской области в селе Кулан землетрясение ощущалось в 6 баллов, в Мерке - в 5 баллов, в Шу, Сарыкемере, Толе би, Таразе - в 3 балла, а также в шести селах - в 2 балла.
Позже стало известно, что создан оперштаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 8 (7172) 55-96-21, ДЧС Жамбылской области - 8 (7262) 51-41-67.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2263281-zemletryasenie-do-6-ballov-na-yuge-kazahstana-v-mchs-rasskazali-ob-obstanovke/
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