Землетрясение до 6 баллов на юге Казахстана: в МЧС рассказали об обстановке

В МЧС распространили оперативную информацию по обстановке в Жамбылской области, где почувствовали землетрясение до 6 баллов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах.

Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами.

Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", - обратились в ведомстве.

Напомним, сегодня в 14 часов 30 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана, в 334 км на юго-запад от Алматы. В Жамбылской области в селе Кулан землетрясение ощущалось в 6 баллов, в Мерке - в 5 баллов, в Шу, Сарыкемере, Толе би, Таразе - в 3 балла, а также в шести селах - в 2 балла.

Позже стало известно, что создан оперштаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 8 (7172) 55-96-21, ДЧС Жамбылской области - 8 (7262) 51-41-67.

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