Оперативный штаб создали после землетрясения на юге Казахстана
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На базе командного центра МЧС Казахстана создан оперативный штаб после землетрясения, которое почувствовали в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 8 (7172) 55-96-21, ДЧС Жамбылской области - 8 (7262) 51-41-67.
Напомним, сегодня в 14 часов 30 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана, в 334 км на юго-запад от Алматы. В селе Кулан землетрясение ощущалось в 6 баллов, в Мерке - в 5 баллов, в Шу, Сарыкемере, Толе би, Таразе - в 3 балла, а также в шести селах - в 2 балла. Ранее сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
При землетрясении спасатели рекомендуют продумать заранее 10 простых шагов:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
6. Отключите воду, газ, электричество.
7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
9. Будьте готовы к повторным толчкам.
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2263263-operativnyy-shtab-sozdali-posle-zemletryaseniya-na-yuge-kazahstana/
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