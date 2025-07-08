Оперативный штаб создали после землетрясения на юге Казахстана

На базе командного центра МЧС Казахстана создан оперативный штаб после землетрясения, которое почувствовали в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 8 (7172) 55-96-21, ДЧС Жамбылской области - 8 (7262) 51-41-67.

Напомним, сегодня в 14 часов 30 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана, в 334 км на юго-запад от Алматы. В селе Кулан землетрясение ощущалось в 6 баллов, в Мерке - в 5 баллов, в Шу, Сарыкемере, Толе би, Таразе - в 3 балла, а также в шести селах - в 2 балла. Ранее сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

При землетрясении спасатели рекомендуют продумать заранее 10 простых шагов:

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

3. Отойдите от мебели, окна, люстры.

4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.

5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).

6. Отключите воду, газ, электричество.

7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

9. Будьте готовы к повторным толчкам.

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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