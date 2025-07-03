Мужчина с топором напал на пассажиров поезда в Германии: есть пострадавшие
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В Баварии мужчина ранил четырех пассажиров скоростного поезда, который ехал в сторону Вены. В преступлении подозревают гражданина Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.
Как отмечает издание, ЧП произошло в скоростном поезде, который направлялся в Вену. Полиция сообщила, что нападавший использовал топор. После нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз, после чего поезд остановился на открытом участке пути.
"Очевидцы окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. При задержании подозреваемый получил травмы - его доставили в больницу на вертолете.
Всего в поезде находились около 500 человек. О мотивах нападавшего пока что ничего не сообщается", - сообщает издание.
Также Bild стало известно, что нападение совершил гражданин Сирии, который был вооружен молотком и топором.
В мае этого года 12 человек получили ранения в результате нападения с ножом на железнодорожном вокзале Гамбурга.
В сентябре прошлого года более 30 человек были ранены в немецком городе Эссен после того, как неизвестный мужчина устроил серию нападений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2262135-muzhchina-s-toporom-napal-na-passazhirov-poezda-v-germanii-est-postradavshie/
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