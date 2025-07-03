Мужчина с топором напал на пассажиров поезда в Германии: есть пострадавшие

В Баварии мужчина ранил четырех пассажиров скоростного поезда, который ехал в сторону Вены. В преступлении подозревают гражданина Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Как отмечает издание, ЧП произошло в скоростном поезде, который направлялся в Вену. Полиция сообщила, что нападавший использовал топор. После нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз, после чего поезд остановился на открытом участке пути.

"Очевидцы окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. При задержании подозреваемый получил травмы - его доставили в больницу на вертолете.

Всего в поезде находились около 500 человек. О мотивах нападавшего пока что ничего не сообщается", - сообщает издание.

Также Bild стало известно, что нападение совершил гражданин Сирии, который был вооружен молотком и топором.

В мае этого года 12 человек получили ранения в результате нападения с ножом на железнодорожном вокзале Гамбурга.

В сентябре прошлого года более 30 человек были ранены в немецком городе Эссен после того, как неизвестный мужчина устроил серию нападений.