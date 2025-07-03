Два человека погибли из-за взрыва в депо в Актобе
Опубликовано:
Двое рабочих 36 и 25 лет получили обширные термические ожоги из-за взрыва в депо в Актобе. Они скончались в больнице, не приходя в сознание, передает "Диапазон".
Об инциденте рассказали в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области.
По словам руководителя отдела контроля безопасности и охраны труда Куаныша Камиева, во время ремонтных работ произошел взрыв. В результате двое рабочих получили обширные термические ожоги.
Одному электрогазосварщику было 36 лет, второму 25. По данным работодателя, 30 июня, не приходя в сознание, в больнице скончался 36-летний пострадавший, 1 июля – 25-летний.
Создана комиссия для расследования произошедшего.
Ранее в Северном Казахстане произошло возгорание и взрыв на территории предприятия "Тайынша май" в Тайыншинском районе. В результате происшествия восемь человек пострадали и были госпитализированы в больницу.
Позже стало известно, что во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2262015-dva-cheloveka-pogibli-iz-za-vzryva-v-depo-v-aktobe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах