Два человека погибли из-за взрыва в депо в Актобе

Двое рабочих 36 и 25 лет получили обширные термические ожоги из-за взрыва в депо в Актобе. Они скончались в больнице, не приходя в сознание, передает "Диапазон".

Об инциденте рассказали в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области.

По словам руководителя отдела контроля безопасности и охраны труда Куаныша Камиева, во время ремонтных работ произошел взрыв. В результате двое рабочих получили обширные термические ожоги.

Одному электрогазосварщику было 36 лет, второму 25. По данным работодателя, 30 июня, не приходя в сознание, в больнице скончался 36-летний пострадавший, 1 июля – 25-летний.

Создана комиссия для расследования произошедшего.

Ранее в Северном Казахстане произошло возгорание и взрыв на территории предприятия "Тайынша май" в Тайыншинском районе. В результате происшествия восемь человек пострадали и были госпитализированы в больницу.

Позже стало известно, что во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.