Мощный взрыв на складе фейерверков в США попал на видео
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В американском округе Йоло в штате Калифорния произошел мощный взрыв на складе с фейерверками, в результате начался сильный пожар, передает NUR.KZ.
По информации NBC News, в Калифорнии загорелся и взорвался склад фейерверков. Отмечается, что пожар вызвал детонацию, после чего прогремел мощный взрыв.
Как сообщает офис шерифа округа в Facebook, инцидент произошел в районе населенных пунктов Эспарто и Мэдисон.
"Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации", - заявили в полиции.
Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
Пока ничего не известно и о наличии пострадавших, работы на месте ЧП продолжаются.
Ранее мы писали, что взрыв произошел на складе пиротехники в провинции Наративат в Таиланде - в результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе дети.
А в начале 2024 года в Астане, предположительно во время празднования Нового года, начала неконтролируемо взрываться пиротехника. Полиция разыскала того, кто запустил фейерверки.
Мы также писали, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники. В подобных случаях часто происходят травмы кистей рук, травмы глаз, ожоги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2261487-moshchnyy-vzryv-na-sklade-feyerverkov-v-ssha-popal-na-video/
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