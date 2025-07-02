Мощный взрыв на складе фейерверков в США попал на видео

В американском округе Йоло в штате Калифорния произошел мощный взрыв на складе с фейерверками, в результате начался сильный пожар, передает NUR.KZ.

По информации NBC News, в Калифорнии загорелся и взорвался склад фейерверков. Отмечается, что пожар вызвал детонацию, после чего прогремел мощный взрыв.

Как сообщает офис шерифа округа в Facebook, инцидент произошел в районе населенных пунктов Эспарто и Мэдисон.

"Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации", - заявили в полиции.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Пока ничего не известно и о наличии пострадавших, работы на месте ЧП продолжаются.

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А в начале 2024 года в Астане, предположительно во время празднования Нового года, начала неконтролируемо взрываться пиротехника. Полиция разыскала того, кто запустил фейерверки.

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