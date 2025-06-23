Мужчину унесло в открытое море из-за сильного ветра в Мангистауской области

Из-за сильного ветра мужчину на плавательной доске унесло далеко от берега в Мангистауской области, сообщает Lada.kz. Мужчину удалось спасти.

По данным спасателей, инцидент произошел в Каракиянском районе на территории одной из баз отдыха. Сообщается, что мужчину унесло в открытое море и он не смог самостоятельно вернуться обратно.

"Проводившие патрулирование на лодке спасатели, заметив просившего помощь мужчину, оперативно доставили его на берег", - пишет издание.

Напомним, сегодня жителя Костаная наградили медалью за спасение детей, которых унесло сильным течением на реке Тобол. Ребята купались там без присмотра родителей.

До этого на Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух сапбордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей.

Ранее стало известно, что на озере Балхаш в Карагандинской области четырехлетний ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.