Летевший из Алматы в Лондон самолет совершил вынужденную посадку в Атырау

Самолет Air Astana сегодня совершил вынужденную посадку в Атырау из-за встречного ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В Telegram-канале Atyrau Online опубликовали сообщение о том, что самолет Air Astana экстренно сел в аэропорту Атырау. Отмечалось, что самолет летел в Лондон.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу авиакомпании.

"Самолет авиакомпании Air Astana, выполняющий сегодня рейс KC663 по маршруту Алматы-Лондон, выполнил дополнительную посадку в Атырау для дозаправки во избежание ограничений по полезной нагрузке из-за встречного ветра", - прокомментировали в пресс-службе.

В мае этого года спасатели искали троих человек, которые находились на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Кызылординской области.

Также в мае в аэропорту Актобе экстренно сел российский самолет - пассажирке стало плохо, после - женщина скончалась.