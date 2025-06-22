Летевший из Алматы в Лондон самолет совершил вынужденную посадку в Атырау
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Самолет Air Astana сегодня совершил вынужденную посадку в Атырау из-за встречного ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В Telegram-канале Atyrau Online опубликовали сообщение о том, что самолет Air Astana экстренно сел в аэропорту Атырау. Отмечалось, что самолет летел в Лондон.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу авиакомпании.
"Самолет авиакомпании Air Astana, выполняющий сегодня рейс KC663 по маршруту Алматы-Лондон, выполнил дополнительную посадку в Атырау для дозаправки во избежание ограничений по полезной нагрузке из-за встречного ветра", - прокомментировали в пресс-службе.
В мае этого года спасатели искали троих человек, которые находились на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Кызылординской области.
Также в мае в аэропорту Актобе экстренно сел российский самолет - пассажирке стало плохо, после - женщина скончалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2258175-letevshiy-iz-almaty-v-london-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-atyrau/
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