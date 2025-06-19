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      Ракета компании Илона Маска взорвалась во время испытаний в США (видео)

      Опубликовано:

      Взорвалась ракета Илона Маска
      Момент взрыва. Кадр из видео: x.com/rawsalerts

      В США взорвалась ракета компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. После того, как кадры облетели соцсети, в компании назвали произошедшее "серьезной аномалией", передает NUR.KZ.

      Сегодня соцсети по всему миру облетели кадры взрыва ракеты, которая, как утверждалось в публикациях, принадлежала компании Илона Маска Space X. Официальное видео было опубликовано на странице компании LabPadre в X. Данная компания следит за деятельностью SpaceX на базе Starbase в Техасе.

      Как позже сообщило издание CBS News, на видео от компании зафиксировано два взрыва. Первый был возле носовой части, а второй с левой стороны ракеты. Сообщается, что на момент взрывов аппарат был полностью заправлен жидким кислородом и частично высокоэнергетическим метановым топливом.

      Информацию о ЧП подтвердили в SpaceX. Там заявили, что на испытательной платформе "произошла серьезная аномалия". Утверждается, что весь персонал находится в безопасности, а сама компания и местные власти работают над обеспечением безопасности на полигоне.

      Напомним, в январе этого года в США ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Отмечалось, что данное событие повлияло на расписание авиарейсов в США.

      До этого запуск ракеты Starship состоялся в ноябре прошлого года, вместе с главой SpaceX Илоном Маском за событием наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

      В июне прошлого года сообщалось, что ракета-носитель с прототипом Starship впервые успешно приводнилась в Индийском океане в ходе испытательного запуск.

      Кроме того, в прошлом уже были случаи неудачных запусков ракеты компании. В ноябре 2023 года сверхтяжелый космический корабль Starship компании Илона Маска SpaceX во второй раз был взорван после запуска системой прекращения полета.

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