Потолок обвалился во время вручения аттестатов в одной из школ Петропавловска

Потолок обвалился в одной из школ Петропавловска - это произошло во время вручения аттестатов выпускникам. В учебном заведении прокомментировали случившееся.

Информацию о произошедшем опубликовали в паблике obovsempetropavlovsk в Instagram.

В публикации говорится, что 18 июня 2025 года в актовом зале частично отпала потолочная плитка (армстронг) в задней части актового зала.

По информации МИА "Казинформ", директор учебного заведения Гульден Аленова сообщила, что инцидент произошел в самом конце торжественной церемонии, когда все ученики готовились исполнить финальную песню на сцене.

"Все дети находились на сцене, в зале присутствовали около 80 родителей. Обрушение произошло в задней части зала, где, к счастью, никого не было", - рассказала она.

Сейчас проводится техническая проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.

Также директор пояснила, что на этой неделе в школе должны были начаться текущие ремонтные работы. Потолок в актовом зале был отделан этими плитами пять лет назад.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

В феврале этого года в одном из торговых домов Экибастуза на улице Ауэзова обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выехали экстренные службы.

В результате происшествия в приемный покой Экибастузской городской больницы обратились пять человек, из них трое 15-16 лет. В госпитализации никто не нуждался. Обратившимся назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами.

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;

Не оставляйте без присмотра детей;

Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;

Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;

Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;

Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.