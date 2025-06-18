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    Происшествия

      Потолок обвалился во время вручения аттестатов в одной из школ Петропавловска

      Опубликовано:

      Плиты упали с потолка
      Обвал. Фото: instagram.com/social_media_kaz

      Потолок обвалился в одной из школ Петропавловска - это произошло во время вручения аттестатов выпускникам. В учебном заведении прокомментировали случившееся.

      Информацию о произошедшем опубликовали в паблике obovsempetropavlovsk в Instagram.

      В публикации говорится, что 18 июня 2025 года в актовом зале частично отпала потолочная плитка (армстронг) в задней части актового зала.

      По информации МИА "Казинформ", директор учебного заведения Гульден Аленова сообщила, что инцидент произошел в самом конце торжественной церемонии, когда все ученики готовились исполнить финальную песню на сцене.

      "Все дети находились на сцене, в зале присутствовали около 80 родителей. Обрушение произошло в задней части зала, где, к счастью, никого не было", - рассказала она.

      Сейчас проводится техническая проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.

      Также директор пояснила, что на этой неделе в школе должны были начаться текущие ремонтные работы. Потолок в актовом зале был отделан этими плитами пять лет назад.

      Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

      В феврале этого года в одном из торговых домов Экибастуза на улице Ауэзова обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выехали экстренные службы.

      В результате происшествия в приемный покой Экибастузской городской больницы обратились пять человек, из них трое 15-16 лет. В госпитализации никто не нуждался. Обратившимся назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами.

      • Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
      • Не оставляйте без присмотра детей;
      • Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
      • Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
      • Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
      • Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.

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