Пятый день не могут потушить пожар в резервате "Акжайык"

В Атырауской области с 13 июня тушат пожар в государственном природном резервате "Акжайык". К тушению привлекли вертолет, а полиция выясняет причины, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщили в акимате, площадь возгорания на сегодня составляет 805 гектаров.

Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, самого резервата, лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.

15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 гектаров.

В ходе очередного заседания оперативного штаба аким области заслушал доклады о ходе ликвидации последствий пожара, а полиция представила доклад о расследовании обстоятельств возникновения возгорания.

По итогам совещания аким области поручил ускорить установление причин произошедшего и провести всестороннюю проверку.

Напомним, в начале лета уже был подобный случай - в Атырауской области горел камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров. Всего в тушении пожара было задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники.

В конце мая жители Караганды пожаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.

А в сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источником дыма стал тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.