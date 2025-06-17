Пятый день не могут потушить пожар в резервате "Акжайык"
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В Атырауской области с 13 июня тушат пожар в государственном природном резервате "Акжайык". К тушению привлекли вертолет, а полиция выясняет причины, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщили в акимате, площадь возгорания на сегодня составляет 805 гектаров.
Согласно поручению оперативного штаба с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, самого резервата, лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 гектаров.
В ходе очередного заседания оперативного штаба аким области заслушал доклады о ходе ликвидации последствий пожара, а полиция представила доклад о расследовании обстоятельств возникновения возгорания.
По итогам совещания аким области поручил ускорить установление причин произошедшего и провести всестороннюю проверку.
Напомним, в начале лета уже был подобный случай - в Атырауской области горел камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров. Всего в тушении пожара было задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники.
В конце мая жители Караганды пожаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.
А в сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источником дыма стал тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2256525-pyatyy-den-ne-mogut-potushit-pozhar-v-rezervate-akzhayyk/
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