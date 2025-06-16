Крупный пожар вспыхнул в Алматы (видео)
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Сегодня утром в Алматы произошло возгорание кровли цеха по производству хлебобулочных изделий в Медеуском районе. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы, сегодня в 09:17 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу на вызов о возгорании по адресу: ул. Халиуллина Медеуского района.
На месте происшествия первые расчеты были уже через 5 минут, установлено горение кровли одноэтажного здания цеха по производству хлебобулочных изделий. Здание отдельностоящее, угрозы распространения огня не возникло.
Но чтобы получить доступ к местам скрытого горения, пожарные вскрывали крышу здания, для этого применялись механизированные аварийно-спасательные инструменты: бензорез и др.
Принятыми оперативными мерами локализация по пожару достигнута за 37 минут (9:59) на площади в 260 кв. м. Пострадавших нет.
Добавим, также в Астане загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место пожарные не только ликвидировали пожар, но и спасли женщину с ребенком.
Вчера в селе Бейнеу произошло возгорание автомобиля. После прибытия на место пожарных в охваченной огнем машине прогремел взрыв. Никто не пострадал.
Также сообщалось, что в Атырауской области воздушная техника МЧС тушила возгорание камыша, которое охватило значительную площадь - 20 га земли.
До этого огнеборцы тушили пожар в районе шоссе Алаш, где горел складированный мусор. Информации о пострадавших не поступало.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2255850-ceh-gorel-etim-utrom-v-almaty-video/