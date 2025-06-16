ЧП в Астане: рука ребенка застряла в тестораскаточной машине

В Астане 10-летняя девочка случайно засунула руку в тестораскаточную машинку и не смогла достать. Родители обратились за помощью к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, в Астане 10-летняя девочка случайно засунула руку в тестораскаточную машинку и не смогла достать. Находившиеся дома родители не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям.

"Оперативно прибывшие спасатели сперва успокоили ребенка и родителей, после чего один из спасателей приложил лед на руку ребенка и отвлекал ее, а другой в это время частично разобрал машинку и освободил пальцы.

Девочка передана сотрудникам скорой медицинской помощи", -сообщили в МЧС.

В мае этого года в Экибастузе подростку понадобилась помощь спасателей после того, как его рука застряла в аппарате по очистке воды.

До этого в Астане спасатели пришли на помощь женщине, чья рука застряла в тестораскаточном аппарате.

В начале января этого года мы рассказывали о случае в Мангистауской области, когда руку рабочего полигона твердых бытовых отходов затянуло в станок.