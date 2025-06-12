"Вынесли на руках": пожилая женщина едва не погибла в пожаре в Астане

В Астане в районе Сарыарка в частном жилом доме произошел пожар. Из охваченного огнем дома пожарные спасли пожилую женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ сообщили, что в столице в одном из частных жилых домов, расположенных по улице Цветочная, произошло возгорание кровли, мебели и домашних вещей.

"Прибывшие в считанные минуты пожарные расчеты, войдя в охваченный огнем дом, вынесли на руках пожилую женщину 1938 года рождения и передали ее бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС.

Кроме того, в ходе разведки службой газодымозащиты из зоны горения на безопасное место вынесено шесть газовых баллонов. Пожар ликвидирован на площади 120 кв.м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Сегодня также сообщалось, крупный пожар случился минувшей ночью в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара обнаружено тело человека.

До этого в Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек, пожар ликвидирован.

Неделю назад, в ночь на среду, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар, жителей ЖК эвакуировали. Позднее, из-за задымления в квартирах, 21 жильца временно поселили в отеле.