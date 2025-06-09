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Эзотерика

Семье девочки, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане, предоставят жилье

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Pornpak Khunatorn / Getty Images

Сегодня, 9 июня, в кулуарах Акорды аким Астаны сообщил журналистам, что ведомство предоставит жилье семье девочки, которой ампутировали обе ноги в результате ДТП с автобусом, передает МИА "Казинформ".

Семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье. Об этом сегодня сообщил аким столицы Женис Касымбек.

Напомним, ранее 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

Сегодня, 9 июня, уполномоченный по правам человека в Казахстана Динара Закиева рассказала о встрече с девочкой, которой ампутировали ноги после ДТП, и добавила, что все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью семьи, сейчас детально прорабатывает аким столицы Женис Касымбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2253426-seme-devochki-kotoroy-amputirovali-nogi-posle-dtp-v-astane-predostavyat-zhile/