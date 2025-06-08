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Кандидат в президенты Колумбии стал жертвой покушения: стрелял 15-летний подросток

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Кандидат в президенты Колумбии МигельУрибе
Мигель Урибе. Фото: x.com/GabyLob

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, баллотирующийся на пост президента в 2026 году, находится в критическом состоянии в больнице после огнестрельных ранений, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, 39-летний представитель правоцентристской партии Centro Democrático, крупнейшей оппозиционной партии в Колумбии, заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в следующем году.

По данным прокуратуры, в него выстрелили дважды в субботу днем ​​в столице страны - Боготе Полиция заявила, что задержан 15-летний юноша, который был вооружен пистолетом Glock, когда его арестовали.

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На видеозаписях очевидцев видно, как сенатор произносит речь перед толпой, прежде чем раздались громкие звуки. Он падает на землю, а окружавшие его люди разбежались. Позже полиция и гражданские лица доставили его в машину скорой помощи.

Партия Урибе заявила, что ему стреляли в спину во время участия в предвыборном мероприятии.

В заявлении, сделанном по телевидению, президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение и пообещал найти виновных, предположив, что к нему могли быть причастны и другие преступники.

В мае текущего года кандидат на пост мэра города Тексистепек Есения Лару Гутьеррес была убита во время одного из предвыборных мероприятий, которое транслировали в прямом эфире в Сети.

Около года назад Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос, который намеревался стать мэром города Коюка-де-Бенитес в Мексике, был застрелен на встрече с избирателями.

Несколько лет назад на резиденцию экс-президента Гаити Жовенеля Моиза напали неизвестные. Глава государства получил смертельное ранение. В тот же день были задержаны предполагаемые убийцы.

Вскоре выяснилось, что подозрения в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза пали на бывших военных из Колумбии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2253180-kandidat-v-prezidenty-kolumbii-stal-zhertvoy-pokusheniya-strelyal-15-letniy-podrostok/